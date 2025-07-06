ЛНЗ близький до купівлі гравця Чорноморця
Інсайдер повідомив деталі потенційного трансферу
близько 1 години тому
Фото: ФК Чорноморець
ЛНЗ посилює захисну ланку. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, черкасці близькі до купівлі 22-річного Ярослава Кисіля.
Минулого сезону фулбек виступав за Чорноморець, разом з яким вилетів до Першої Ліги.
У минулому сезоні Кисіль провів 23 матчі за Чорноморець, не відзначившись результативними діями.
Чинний контракт захисника з «моряками» діє до 30 червня 2027 року.
Цього літа ЛНЗ очолив екснаставник львівського Руха Віталій Пономарьов.
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