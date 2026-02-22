ЛНЗ після рестарту УПЛ ризикує втратити свого лідера
Яшарі отримав травму
близько 1 години тому
Мухаррем Яшарі / Фото - ЛНЗ
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прояснив ситуацію довклоа півзахисника Мухаррема Яшарі, який не дограв поєдинок 17 туру УПЛ проти Епіцентра (2:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Він футболіст, який продовжував би гру, якби якесь мікроушкодження було, ми вимагаємо цього від футболістів, тільки серйозна травма могла завадити йому. Я зараз не можу сказати ступінь серйозності цієї травми, зробимо завтра обстеження, будемо знати більше детально, – сказав Пономарьов.
