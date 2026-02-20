Тренер Вереса озвучив секрет переможного рестарту УПЛ
СК Полтава не втримав перевагу у два голи
близько 4 годин тому
Головний тренер Вереса Олег Шандрук підбив підсумки стартового матчу 17 туру УПЛ проти СК Полтава (3:2). Його слова наводить пресслужба клубу.
Насправді ми просто виявилися неготовими до великої кількості довгих передач і верхової боротьби і гри на підборі. Ось тут ми програвали. І не проблема в тому, що суперник запропонував таку гру, до якої ми, загалом, готувалися. А проблема якраз була в тому, що ми не змогли перелаштуватися під час першого тайму. Велика проблема була в цьому. І тільки перерва внесла корективи у нашу гру. На мою думку, ми виглядали краще в другому таймі. У перерві гравці самі зрозуміли і навіть між собою говорили про те, що ми повинні вигравати боротьбу у повітрі і другий м’яч. Я лише підтвердив ці слова. Так, у нас була чудова чоловіча така розмова - це нормально. І гравці просто більшого почали конкретно від себе вимагати. Ось і все, - сказав Шандрук.