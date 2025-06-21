ЛНЗ повідомив про відхід з команди цілої групи футболістів
В новому сезоні команда суттєво оновиться
близько 2 годин тому
Фото - ЛНЗ (2024/2025)
ЛНЗ офіційно повідомив про завершення співпраці з вісьмома гравцями.
Черкаську команду залишили: Віталій Бойко, Олівʼє Тілль, Герман Пеньков, Владислав Наумець, Петро Стасюк, Дмитро Топалов, Бені Макуана та Олександр Якименко залишають нашу команду.
ЛНЗ посів 12-те місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 31 заліковий пункт.
Лідер ЛНЗ залишається у сфері інтересів клубів УПЛ та Європи.
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