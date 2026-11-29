ЛНЗ впевнено переграв Епіцентр і на відстань у чотири бали наблизився до топ-3 УПЛ. Відео
Черкасці скористалися невдачею Динамо
У матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги Епіцентр і ЛНЗ втретє зустрілися в елітному дивізіоні, і втретє перемогу святкували черкасці. Загальний рахунок усіх очних матчів на користь ЛНЗ тепер становить 5:0. Тож команда Віталія Пономарьова залишається вкрай незручним суперником для колективу з Кам'янця-Подільського.
Гості з перших хвилин діяли активніше та створили більше небезпечних моментів біля воріт Епіцентра. ЛНЗ намагався швидко переводити м’яч на чужу половину поля й регулярно загрожував воротам господарів. Один із шансів мав Пасіч, однак його удар парирував голкіпер Епіцентра Федотов.
Ще одну нагоду черкасці отримали безпосередньо перед перервою. Після прострілу Ндіага Рябов опинився на ударній позиції неподалік від воріт, але не зумів влучити в ціль із близької відстані. Попри цей промах, ЛНЗ уже вів у рахунку.
Перший гол гості забили завдяки індивідуальним діям Кузика. Футболіст вчасно увірвався до штрафного майданчика, скористався епізодом і завдав діагонального удару у верхній ближній кут. Для воротаря Епіцентра цей постріл став недосяжним – 0:1.
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Після перерви ЛНЗ досить швидко подвоїв свою перевагу. У результативній атаці знову взяли участь Ндіага та Рябов. Спочатку Ндіага підібрав м’яч після невдалого прийому суперника, а потім віддав передачу на хід партнеру.
Рябов змістився в потрібний момент, хитнув захисника та пробив низом по діагоналі. М’яч пролетів у дальній кут воріт, а рахунок став 0:2. Після цього гості отримали ще більше впевненості та зосередилися на контролі перебігу матчу.
Епіцентр намагався скоротити відставання, проте ЛНЗ грамотно діяв без м’яча й не дозволив господарям створити достатньо моментів для камбеку. Черкасці довели зустріч до перемоги та продовжили свою успішну серію у протистояннях із Епіцентром.
Для головного тренера ЛНЗ Віталія Пономарьова цей матч став 60-м виїзним поєдинком на посаді наставника в Українській Прем’єр-лізі. Перемога дозволила його команді продовжити безпрограшну серію до шести матчів поспіль. На цьому відрізку черкасці здобули чотири перемоги та двічі зіграли внічию.
Епіцентр, навпаки, продовжив невдалий виступ у домашніх матчах чемпіонату України. Безвиграшна серія команди на власному полі досягла семи поєдинків поспіль. До повторення клубного антирекорду господарям залишився лише один матч.
Після перемоги ЛНЗ набрав 22 очки та наздогнав Карпати, які мають такий самий доробок. Відставання черкаської команди від Динамо, що замикає трійку лідерів, становить чотири бали. Таким чином, ЛНЗ продовжує боротьбу за високі позиції в турнірній таблиці.
14-й тур, УПЛ
Епіцентр – ЛНЗ 0:2
Голи: Кузик, 32, Рябов, 51
Епіцентр: Федотов, Кирюханцев (Горін, 75), Репай, Кош, Григоращук (Таварес, 57), Ліповуз, Запорожець (Нене, 57), Ващенко (Ковалець, 57), А. Козак (Євпак, 57), Сидун, Климець.
ЛНЗ: Ледвій, Роман (Цара, 66), Слюбик, Муравський, Драмбаєв, Кузик, Дідик, Якубу (Пастух, 75), Рябов (Доник, 87), Ндіага (Твердохліб, 75), Пасіч (Кітела, 87).
Попередження: Ващенко 38, Репай 53 – Пасіч 16, Драмбаєв 24, Цара 79
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