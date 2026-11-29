Сергій Разумовський

У матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги Епіцентр і ЛНЗ втретє зустрілися в елітному дивізіоні, і втретє перемогу святкували черкасці. Загальний рахунок усіх очних матчів на користь ЛНЗ тепер становить 5:0. Тож команда Віталія Пономарьова залишається вкрай незручним суперником для колективу з Кам'янця-Подільського.

Гості з перших хвилин діяли активніше та створили більше небезпечних моментів біля воріт Епіцентра. ЛНЗ намагався швидко переводити м’яч на чужу половину поля й регулярно загрожував воротам господарів. Один із шансів мав Пасіч, однак його удар парирував голкіпер Епіцентра Федотов.

Ще одну нагоду черкасці отримали безпосередньо перед перервою. Після прострілу Ндіага Рябов опинився на ударній позиції неподалік від воріт, але не зумів влучити в ціль із близької відстані. Попри цей промах, ЛНЗ уже вів у рахунку.

Перший гол гості забили завдяки індивідуальним діям Кузика. Футболіст вчасно увірвався до штрафного майданчика, скористався епізодом і завдав діагонального удару у верхній ближній кут. Для воротаря Епіцентра цей постріл став недосяжним – 0:1.