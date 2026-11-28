Реал сенсаційно програв Алавесу у матчі чемпіонату Іспанії
Єдиний гол за вершкових забив Мбаппе
Реал зазнав поразки від Алавеса у матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії.
Гості вийшли вперед у середині першого тайму — відзначився Тоні Мартінес. По перерві Анхель Перес подвоїв перевагу Алавеса.
Вершкові зуміли скоротити відставання завдяки голу Кіліана Мбаппе. Наприкінці зустрічі Джуд Беллінгем залишив господарів у меншості, отримавши дві жовті картки поспіль.
Український воротар Реала Андрій Лунін провів матч на лаві запасних.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Ла Ліга. 14-й тур
Реал Мадрид – Алавес – 1:2
Голи: Мбаппе, 69 – Мартінес, 22, Перес, 61
Вилучення: Беллінгем (Р), 88
Відео MEGOGO
У наступному турі 2 грудня Реал на виїзді зіграє з Реалом Сосьєдад, тоді як Алавес 1 грудня зустрінеться з Торрелавегою в Кубку Іспанії.
ПСЖ без Іллі Забарного обіграв Лор'ян.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026