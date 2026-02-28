ЛНЗ в центральному матчі 18 туру УПЛ приймало Полісся. Матч у Черкасах завершився з рахунком 1:3.

Житомиряни на перших хвилинах змогли провести швидкий гол, автором якого став Андрієвський. До перерви Полісся збільшило перевагу в рахунку, коли дебютним голом в УПЛ відзначився зимовий новачок Еммерллаху.

По перерві ЛНЗ вдалося поступово відсунути гр від власних воріт. Поступове нагнітання на ворота Полісся призвело до помилки, наслідком якої став вихід Ассінора на ворота Волинця, подарувавши інтригу на заключні хвилини зустрічі.

На останніх хвилинах зустрічі вийшовший на заміну Гайдучик протягнув м'яч та потужним ударом приніс Поліссю другу перемогу після поновлення УПЛ.

УПЛ. 18 тур

ЛНЗ - Полісся 1:3

Голи: Ассінор, 73 - Айндрієвський, 4, Емерллаху, 33, ГайдучикЮ 83