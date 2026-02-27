З 27 лютого по 2 березня відбудуться поєдинки 18-го туру Української Прем’єр-ліги сезону-2025/2026. Це другий тур після зимової паузи та перший, що календарно припадає на весняний відрізок чемпіонату.

Обидва гранди українського футболу зіграють уже сьогодні, в стартовий день. Динамо відкриє тур матчем проти Епіцентра, оскільки вже у вівторок кияни проведуть чвертьфінал Кубка України.

Також сьогодні, у п'ятницю, 27 лютого, Шахтар прийматиме Верес. Ще донеччани сьогодні дізнаються суперника у 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Центральним протистоянням туру стане зустріч лідера чемпіонату ЛНЗ із Поліссям, яка запланована на суботу.

Через проблеми з підготовкою газону Кривбас і Полтава не зможуть провести свої домашні матчі на рідних стадіонах у Кривому Розі та Кропивницькому. Дирекція УПЛ дозволила перенести гру Кривбаса до Ковалівки на стадіон Колос, а матч Полтави — до Києва на Оболонь-Арену.

Розклад матчів 18-го туру

27 лютого, 13:00 — Динамо – Епіцентр

27 лютого, 15:30 — Шахтар – Верес

28 лютого, 13:00 — ЛНЗ – Полісся

28 лютого, 15:30 — Металіст 1925 – Олександрія

1 березня, 13:00 — Кривбас – Зоря

1 березня, 15:30 — Оболонь – Рух

1 березня, 18:00 — Карпати – Колос

2 березня, 13:00 — Полтава – Кудрівка

Турнірна таблиця УПЛ станом на ранок 27 лютого 2026 року