Розклад матчів 18-го туру УПЛ. Сьогодні зіграють Динамо та Шахтар
Частина поєдинків пройде на нейтральних аренах
близько 13 годин тому
З 27 лютого по 2 березня відбудуться поєдинки 18-го туру Української Прем’єр-ліги сезону-2025/2026. Це другий тур після зимової паузи та перший, що календарно припадає на весняний відрізок чемпіонату.
Обидва гранди українського футболу зіграють уже сьогодні, в стартовий день. Динамо відкриє тур матчем проти Епіцентра, оскільки вже у вівторок кияни проведуть чвертьфінал Кубка України.
Також сьогодні, у п'ятницю, 27 лютого, Шахтар прийматиме Верес. Ще донеччани сьогодні дізнаються суперника у 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Центральним протистоянням туру стане зустріч лідера чемпіонату ЛНЗ із Поліссям, яка запланована на суботу.
Через проблеми з підготовкою газону Кривбас і Полтава не зможуть провести свої домашні матчі на рідних стадіонах у Кривому Розі та Кропивницькому. Дирекція УПЛ дозволила перенести гру Кривбаса до Ковалівки на стадіон Колос, а матч Полтави — до Києва на Оболонь-Арену.
Розклад матчів 18-го туру
27 лютого, 13:00 — Динамо – Епіцентр
27 лютого, 15:30 — Шахтар – Верес
28 лютого, 13:00 — ЛНЗ – Полісся
28 лютого, 15:30 — Металіст 1925 – Олександрія
1 березня, 13:00 — Кривбас – Зоря
1 березня, 15:30 — Оболонь – Рух
1 березня, 18:00 — Карпати – Колос
2 березня, 13:00 — Полтава – Кудрівка
Турнірна таблиця УПЛ станом на ранок 27 лютого 2026 року
ЛНЗ — 17 матчів, 38 очок (22–8)
Шахтар — 17 матчів, 38 очок (45–12)
Полісся — 17 матчів, 33 очки (28–11)
Динамо — 17 матчів, 29 очок (36–21)
Кривбас — 17 матчів, 27 очок (28–24)
Металіст 1925 — 16 матчів, 25 очок (18–12)
Колос — 17 матчів, 25 очок (17–15)
Зоря — 17 матчів, 24 очки (21–20)
Верес — 16 матчів, 21 очко (16–19)
Карпати — 17 матчів, 19 очок (20–24)
Рух — 17 матчів, 19 очок (15–24)
Оболонь — 16 матчів, 17 очок (12–27)
Кудрівка — 17 матчів, 16 очок (21–32)
Епіцентр — 17 матчів, 14 очок (18–29)
Олександрія — 16 матчів, 11 очок (14–28)
Полтава — 17 матчів, 9 очок (16–41)