Сергій Разумовський

У центральному матчі ігрового дня понеділка, 17 листопада, в рамках 19-го туру української Другої ліги Локомотив на своєму полі сенсаційно поступився дублю Олександрії.

Господарі відкрили рахунок на 14-й хвилині після влучного удару Головатенка, але наприкінці першого тайму Кремчанін реалізував пенальті й зрівняв результат. Після перерви кияни володіли ініціативою та створили кілька небезпечних моментів, однак голкіпер Макаренко неодноразово рятував гостей.

На 66-й хвилині Олександрія-2 провела одну з небагатьох гострих атак, яку точним ударом у ближній кут завершив Черниш після передачі Шаповалова. Локомотив посилив тиск і намагався повернутися в гру, проте оборона гостей витримала натиск. У підсумку команда Володимира Шарана здобула важливу перемогу проти сильного суперника.

Також у групі Б дубль Колоса знищив Гірник-Спорт, забивши вісім м’ячів. Цікаво, що гра відбулася у манежі в Щасливому. По дублю оформили Любко та Ластовка.

Колос набрав 39 очок і знову випередив Локомотив (38) на чолі таблиці. Олександрія-2 (33) наблизилася до лідерів.

У групі А стався ще один розгром. Самбір-Нива-2 на своєму полі впевнено розібралася з Реал Фармою. Мендрук оформив хет-трик, також відзначився Крамарчук.

Самбір-Нива-2 продовжує посідати прохідну другу сходинку з 34 очками. Лідером залишився Куликів (36).

Друга ліга, 19-й тур

Група А

Самбір-Нива-2 – Реал Фарма 4:0

Голи: Мендрук, 18, 64, 80, Крамарчук, 33

Група Б

Колос-2 – Гірник-Спорт 8:1

Голи: Старгородський, 1, Любко, 19, 70, Колесник, 32, Василець, 63, Хруль, 72, Ластовка, 77, 86 – Козак, 35 (пен.)

Локомотив – Олександрія-2 1:2

Голи: Головатенко, 14 – Кремчанін, 38 (пен.), Черниш, 66