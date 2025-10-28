Локомотив у меншості дотиснув вінницьку Ниву і вийшов у 1/4 фіналу Кубка України
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 1 години тому
Фото - ФК Локомотив
В 1/8 фіналу Кубка України київський Локомотив на своєму полі приймав вінницьку Ниву. Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
Єдиний м’яч у кінці гри зі штрафного забив Вадим Коновалов. Додамо, що київська команда грала у меншості з 78-ї хвилини після вилучення Олексія Сахненка.
Таким чином, Локомотив вперше у своїй історії вийшов в чвертьфінал Кубка України.
Кубок України, 1/8 фіналу
Локомотив – Нива Вінниця – 1:0
Гол: Коновалов, 90+1.
Розклад матчів 1/8 фіналу
- 29 жовтня, 12:00: Вікторія (Суми) – Інгулець (Петрове)
- 29 жовтня, 14:30: ЛНЗ (Черкаси) – Рух (Львів)
- 29 жовтня, 18:00: Динамо (Київ) – Шахтар (Донецьк)
- 30 жовтня, 12:00: Агротех (Тишківка) – Феніс-Маріуполь (Маріуполь)
- 30 жовтня, 17:00 Металіст 1925 (Харків) – Агробізнес (Волочиськ)