Сергій Разумовський

Арсенал пробився до півфіналу Кубка англійської ліги після наддраматичного чвертьфіналу проти Кристал Пелас. Основний час завершився з рахунком 1:1, а долю путівки до наступного раунду вирішила серія пенальті, у якій лондонці виявилися точнішими – 8:7.

Після завершення чвертьфінальної стадії стали відомі всі пари 1/2 фіналу турніру. У півфіналі Арсенал зіграє з Челсі, а в іншому протистоянні Ньюкасл зустрінеться з Манчестер Сіті.

Важливо, що на цій стадії команди визначатимуть фіналістів у форматі двоматчевої дуелі – із домашньою та виїзною грою. Перші півфінальні поєдинки заплановані на 13–14 січня, а матчі-відповіді мають відбутися 3–4 лютого.

Раніше лідер Арсенала повернувся до тренувань.