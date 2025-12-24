Лондонське дербі! Визначилися всі пари півфіналу Кубка англійської ліги
В останньому чвертьфіналі «каноніри» у серії пенальті здолали кривдника Динамо
28 хвилин тому
Фото: Getty Images
Арсенал пробився до півфіналу Кубка англійської ліги після наддраматичного чвертьфіналу проти Кристал Пелас. Основний час завершився з рахунком 1:1, а долю путівки до наступного раунду вирішила серія пенальті, у якій лондонці виявилися точнішими – 8:7.
Після завершення чвертьфінальної стадії стали відомі всі пари 1/2 фіналу турніру. У півфіналі Арсенал зіграє з Челсі, а в іншому протистоянні Ньюкасл зустрінеться з Манчестер Сіті.
Важливо, що на цій стадії команди визначатимуть фіналістів у форматі двоматчевої дуелі – із домашньою та виїзною грою. Перші півфінальні поєдинки заплановані на 13–14 січня, а матчі-відповіді мають відбутися 3–4 лютого.