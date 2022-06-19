Форвард, який не потрібен Луческу, може піти з «Динамо» в «Малагу»
Луческу допускає, що йому хотіли зіпсувати імідж
Мірча хоче продемонструвати людям, що життя в Києві триває
Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу в ефірі телеканалу Футбол 1 2 3 допустив, що деякі люди хотіли зіпсувати його імідж, надавши журналістам неправдиву інформацію про те, що він не приїхав з командою до Києва.
«Люди, які дали вам таку інформацію, погано мене знають. Можливо, вони хотіли зіпсувати мені імідж, адже суспільство швидко підхоплює негатив. Але це не проблема. Я роблю свою роботу. Я прибув сюди, щоб продемонструвати, що життя у Києві та в Україні триває. Люди повертаються до життя, і футбол – важлива його частина.Нагадаємо, раніше в «Динамо» спростували інформацію про те, що Луческу не повернувся до Києва.
Я приїхав і розпочав підготовку з нашими гравцями. І в цьому ми маємо бути прикладом для всіх спортсменів. Ми маємо продовжувати займатися спортом саме в Україні. Це дуже важливо, адже люди тільки й думають про війну та жахливі речі, які її супроводжують. Це частина нашого сьогодення. Інша частина - спорт, культура - те, що має цінність для всіх нас і допомагає компенсувати негатив, який несе з собою війна. Я виконую свою роботу та бачу обов'язок у тому, щоб допомогти».
Коментарі 0