Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі

Мірча Луческу / Фото - ФК Динамо Київ

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу поділився думками після розгромної перемоги у матчі шостого туру української Прем'єр-ліги проти «Руху» (3:0).

Ми проходимо через складний період. Після прикрої поразки від «Ренна» ми були не в кращому психологічному стані, тому на початку поєдинку було побоювання помилитися, скутість у діях. Суперник же діяв розкутіше, створив кілька небезпечних моментів після стандартів, тому необхідно було забити, щоб розкріпачитися.

Окремо хочу подякувати ФК «Рух» в особі президента, що незважаючи на те, що ми суперники, він дозволив нам тренуватися в чудових умовах на клубній базі, причому вже не вперше.

Для того щоб забивати багато голів, необхідно домінувати на полі. Щоб домінувати, потрібна відповідна підготовка. На даний момент ми не готові до цього через постійні переїзди та перельоти. Ми по 7-11 годин перебуваємо в автобусі, і немає повноцінного тренувального процесу, щоб готуватися до матчів.

Плюс я чекаю більшого від гравців середньої лінії, футболістів атаки – не можна, щоб Циганков та Буяльський постійно звалювали на себе цю складну ношу. Це стосується і Сидорчука, і Гармаша, і Бєсєдіна, і Шепелєва, і Кабаєва. Сьогодні молодець Тимчик, опинився у потрібному місці, забив важливий гол.



Поразка від «Ренну» стала стимулом для великої перемоги сьогодні. Ми багато працювали та готувалися до гри у Франції, але незаслужено програли, тому була додаткова мотивація на матч із «Рухом», щоб хоч якось реабілітуватися за той програш.