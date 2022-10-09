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Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі

Тренер киян прокоментував розгром «Руху»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 21:51
Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі
Мірча Луческу / Фото - ФК Динамо Київ

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу поділився думками після розгромної перемоги у матчі шостого туру української Прем'єр-ліги проти «Руху» (3:0).

Я попереджав гравців, що ми граємо проти небезпечного суперника, проти хорошої організованої команди, яка має свій малюнок гри. У моєму розумінні вирішальним став перший забитий м'яч, оскільки у суперника порушилися одразу три ігрові компоненти – добре організована гра в обороні, швидкі контратаки, а також хороший контроль м'яча з умілими відкриваннями та комбінаціями в центрі поля. Тому нам потрібен був перший гол.

Ми проходимо через складний період. Після прикрої поразки від «Ренна» ми були не в кращому психологічному стані, тому на початку поєдинку було побоювання помилитися, скутість у діях. Суперник же діяв розкутіше, створив кілька небезпечних моментів після стандартів, тому необхідно було забити, щоб розкріпачитися.

Окремо хочу подякувати ФК «Рух» в особі президента, що незважаючи на те, що ми суперники, він дозволив нам тренуватися в чудових умовах на клубній базі, причому вже не вперше.

Для того щоб забивати багато голів, необхідно домінувати на полі. Щоб домінувати, потрібна відповідна підготовка. На даний момент ми не готові до цього через постійні переїзди та перельоти. Ми по 7-11 годин перебуваємо в автобусі, і немає повноцінного тренувального процесу, щоб готуватися до матчів.

Плюс я чекаю більшого від гравців середньої лінії, футболістів атаки – не можна, щоб Циганков та Буяльський постійно звалювали на себе цю складну ношу. Це стосується і Сидорчука, і Гармаша, і Бєсєдіна, і Шепелєва, і Кабаєва. Сьогодні молодець Тимчик, опинився у потрібному місці, забив важливий гол.

Поразка від «Ренну» стала стимулом для великої перемоги сьогодні. Ми багато працювали та готувалися до гри у Франції, але незаслужено програли, тому була додаткова мотивація на матч із «Рухом», щоб хоч якось реабілітуватися за той програш.

Нагадаємо, в даному матчі травми зазнав Денис Бойко – вже другий голкіпер киян.

Сергій Стаднюк
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Мірча Луческу Динамо Київ Рух

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