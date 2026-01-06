Павло Василенко

Легендарний румунський тренер Мірча Луческу знову зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров’ям, які змусили його терміново переглянути найближчі плани. За інформацією видання Golazo, 80-річного фахівця нещодавно госпіталізували до кардіологічного відділення через ускладнення в роботі серця.

Саме стан здоров’я став причиною скасування поїздки Луческу до Туреччини, запланованої на 4 січня. Тренер мав намір відвідати зимові збори клубів чемпіонату Румунії, щоб особисто оцінити форму гравців, які потенційно можуть бути викликані до національної збірної. Однак у вирішальний момент лікарі наполегливо рекомендували утриматися від подорожей, і досвідчений наставник був змушений прислухатися до цих порад.

Проблеми із серцем для Луческу – не новина. Ще у 2009 році він переніс складну операцію, після якої зумів повернутися до активної тренерської діяльності та продовжити кар’єру на найвищому рівні. Попри поважний вік, фахівець і досі залишається залученим у футбольні процеси та уважно стежить за розвитком гравців.

Українським уболівальникам Луческу добре відомий за роботою в київському Динамо у 2020–2023 роках, де він здобув чемпіонський титул, Кубок та Суперкубок України. Ще раніше тренер провів 12 років на чолі донецького Шахтаря, вигравши з «гірниками» 22 трофеї, серед яких і тріумф у Кубку УЄФА.