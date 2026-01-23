Луческу терміново госпіталізували у Румунії
Відомі подробиці
12 хвилин тому
Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу був екстрено госпіталізований через погіршення стану здоров’я після того, як хвороба спричинила серйозні ускладнення на серце фахівця. Про це інформує видання ProSport.
«Я госпіталізований, це правда. Я був у лікарні деякий час на початку року, а потім мене виписали.
Але за цей час я підхопив сильний грип і знову був госпіталізований, тому що у мене також була висока температура, 39 градусів.
Я перебуваю під наглядом лікарів, сподіваюся, скоро одужаю», – сказав Луческу.
Луческу очолював Динамо з 2020 по 2023 рр. Протягом цього часу кияни здобули три трофеї, ставши переможцями чемпіонату, Кубка та Суперкубка України.
Мірча також був головним тренером Шахтаря (2004-2016) та здобув 22 трофеї: вісім чемпіонств, шість Кубків та сім Суперкубків України, Кубок УЄФА.