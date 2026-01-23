Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу був екстрено госпіталізований через погіршення стану здоров’я після того, як хвороба спричинила серйозні ускладнення на серце фахівця. Про це інформує видання ProSport.

«Я госпіталізований, це правда. Я був у лікарні деякий час на початку року, а потім мене виписали.

Але за цей час я підхопив сильний грип і знову був госпіталізований, тому що у мене також була висока температура, 39 градусів.

Я перебуваю під наглядом лікарів, сподіваюся, скоро одужаю», – сказав Луческу.