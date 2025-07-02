Павло Василенко

Колишній головний тренер донецького Шахтаря та київського Динамо Мірча Луческу, який наразі очолює збірну Румунії, невдовзі залишить свою посаду. Про це повідомляє As.ro.

79-річний фахівець, якому у липні виповниться 80 років, планує відійти від тренерської роботи саме через свій вік.

Луческу заздалегідь попередив Федерацію футболу Румунії, що не буде працювати після літа 2026 року незалежно від того, чи зможе він вивести національну команду своєї країни на чемпіонат світу-2026.

Якщо йому це вдасться, то він піде на відпочинок після ЧС, а у разі невдачі – після останньої гри відбіркового етапу. Його має замінити коуч польської Легії Едвард Йорданеску.