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Циганков забив ювілейний м'яч в УПЛ. До показника Ярмоленка ще 24 голи

Досягти круглого числа вінгеру «Динамо» допоміг дубль з «Інгульцем»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 листопада 20:59
Циганков забив ювілейний м'яч в УПЛ. До показника Ярмоленка ще 24 голи
Віктор Циганков / Фото - ФК Динамо Київ

«Динамо» здобуло мінімальну перемогу в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Інгульця» (2:1). Віктор Циганков оформив дубль.

Таким чином, вінгер киян забив ювілейний для себе м'яч в українській Прем'єр-лізі. На його рахунку 75 голів.

Його попередник по позиції в «Динамо» Андрій Ярмоленко зробив 99 точних ударів. Лідером у списку бомбардирів чемпіонатів України є екс-форвард киян Максим Шацьких – 124.

Раніше головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував перемогу над «Інгульцем».

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Інгулець Віктор Циганков

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