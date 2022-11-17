«Бенфіка» не підпише вінгера «Динамо»
Циганков забив ювілейний м'яч в УПЛ. До показника Ярмоленка ще 24 голи
Досягти круглого числа вінгеру «Динамо» допоміг дубль з «Інгульцем»
17 листопада 20:59
Віктор Циганков / Фото - ФК Динамо Київ
«Динамо» здобуло мінімальну перемогу в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Інгульця» (2:1). Віктор Циганков оформив дубль.
Таким чином, вінгер киян забив ювілейний для себе м'яч в українській Прем'єр-лізі. На його рахунку 75 голів.
Його попередник по позиції в «Динамо» Андрій Ярмоленко зробив 99 точних ударів. Лідером у списку бомбардирів чемпіонатів України є екс-форвард киян Максим Шацьких – 124.
Раніше головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував перемогу над «Інгульцем».
Коментарі 0