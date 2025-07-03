Голкіпер національної збірної України Андрій Лунін цього літа серйозно замислювався про зміну клубу у пошуках стабільної ігрової практики.

Як повідомляє іспанське видання Diario Gol, страж воріт Реала розглядав варіант відходу в міжсезоння, однак у результаті вирішив залишитися в Мадриді і продовжити боротьбу за місце в основному складі. Подібна ситуація виникала і рік тому — тоді Лунін був близьким до переходу до Челсі, але в останній момент змінив своє рішення.

Минулого сезону українець провів 14 матчів за вершкових у всіх турнірах, пропустив 19 м'ячів та шість разів зберіг ворота у недоторканності. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан готовий придбати Луніна.