Голкіпер збірної України Андрій Лунін може змінити клуб уже цього літа. Причина можливого відходу – це нестача ігрового часу в мадридському клубі.

Як повідомляє журналіст Марко Віріні, інтерес до Луніна проявляють Манчестер Юнайтед та Мілан. Проте англійський клуб поки що не готовий піти на умови Реала, який оцінює українця у 25 мільйонів євро.

Водночас Мілан розглядає Андрія як потенційну заміну Майку Меньяну. У разі продажу свого основного воротаря італійці готові задовольнити фінансові вимоги іспанців та запропонувати ту саму суму 25 мільйонів.

Минулого сезону Лунін провів 14 офіційних матчів за Реал, у яких пропустив 19 м'ячів і шість разів зберігав ворота в недоторканності. За даними Transfermarkt, поточна ринкова вартість голкіпера становить 20 мільйонів євро. Сезон у Ла Лізі мадридський клуб завершив на другому місці, набравши 84 очки.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед знову спробує переманити Луніна з Реала.