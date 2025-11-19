За інформацією Marca, голкіпер Реала Андрій Лунін невдовзі може провести свій перший офіційний матч під керівництвом Хабі Алонсо. Очікується, що українець вийде на поле у поєдинку Кубка Іспанії. Мадридський клуб розпочне участь у турнірі з 1/16 фіналу у січні.

У кампанії 2024/25 Лунін провів 14 зустрічей за Реал: шість із них завершив без пропущених м'ячів і всього пропустив 19 голів.

На початку листопада з'являлися розмови про те, що Лунін може задуматися про відхід з клубу через відсутність ігрової практики, адже цього сезону він ще жодного разу не грав в офіційних матчах.

Напередодні сам Андрій спростував чутки про нібито відмову від викликів до національної команди України.