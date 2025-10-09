Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Джозефом Паркером (36-2, 24 KO). Слова британця наводить vringe.com:

Я просто не знаю, чи привабливо для Усика побитися з Паркером. Подивившись на Олександра Усика, треба сказати, що у своїх останніх 4 боях він згенерував, напевно, близько 200-300 мільйонів доларів. Скільки разів він їздив до саудівців.

Бій з Паркером не приверне такої уваги. Чи вийде Усик у ринг за суму меншу за 50 мільйонів?

Давай скажу так. Перемога над Паркером покращить його кар'єру чи його спадщину? Чи не особливо. І ось що він має зважити. Звісно, ​​він ще голодує, бо він про це говорив. Він живе не за допомогою мотивації, тому що мотивація приходить та йде. Він живе дисципліною. Він відданий справі та дисциплінований, і він живе життям спартанця. Що його заводить, що штовхає його, адже він досяг абсолютно всього? Він поїхав на чужу територію і відляпав бійців на їхній землі. Не лишилося більше досягнень. Фантастичний представник боксу та ще найкращий представник своєї країни. Я сподіваюся, він піде з нулем у графі поразок. Мені було б неприємно побачити, як його поб'є час. Я сумнівався в ньому лише один раз у його кар'єрі, коли він вперше бився з Ентоні Джошуа. Я думав, що тільки його розмір поб'є. А коли я побачив цей бій, то думав, що навіть не розмір. Коли він бився з Ф'юрі, я прогнозував його перемогу. Усі сміялися з мене, а він побив його один раз, потім другий раз, і коли він це зробив, я такий: «Людина просто зовсім на іншому рівні».