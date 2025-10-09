Белью: «Чи вийде Усик у ринг за суму меншу за 50 мільйонів?»
Тоні вважає, що бій українця з Паркером не буде настільки масштабним
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Джозефом Паркером (36-2, 24 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Я просто не знаю, чи привабливо для Усика побитися з Паркером. Подивившись на Олександра Усика, треба сказати, що у своїх останніх 4 боях він згенерував, напевно, близько 200-300 мільйонів доларів. Скільки разів він їздив до саудівців.
Бій з Паркером не приверне такої уваги. Чи вийде Усик у ринг за суму меншу за 50 мільйонів?
Давай скажу так. Перемога над Паркером покращить його кар'єру чи його спадщину? Чи не особливо. І ось що він має зважити. Звісно, він ще голодує, бо він про це говорив. Він живе не за допомогою мотивації, тому що мотивація приходить та йде. Він живе дисципліною. Він відданий справі та дисциплінований, і він живе життям спартанця. Що його заводить, що штовхає його, адже він досяг абсолютно всього? Він поїхав на чужу територію і відляпав бійців на їхній землі. Не лишилося більше досягнень. Фантастичний представник боксу та ще найкращий представник своєї країни. Я сподіваюся, він піде з нулем у графі поразок. Мені було б неприємно побачити, як його поб'є час. Я сумнівався в ньому лише один раз у його кар'єрі, коли він вперше бився з Ентоні Джошуа. Я думав, що тільки його розмір поб'є. А коли я побачив цей бій, то думав, що навіть не розмір. Коли він бився з Ф'юрі, я прогнозував його перемогу. Усі сміялися з мене, а він побив його один раз, потім другий раз, і коли він це зробив, я такий: «Людина просто зовсім на іншому рівні».
