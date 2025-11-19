Іспанська Marca присвятила окремий матеріал українському голкіперу Реалу Андрію Луніну, назвавши його забутим героєм.

Журналісти нагадують, що у певні періоди Лунін зумів створити серйозну конкуренцію Тібо Куртуа, а вершиною його виступів стали дуелі з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів 2024 року. Тим не менш, після тих яскравих матчів Андрію так і не вдалося закріпитися у стартовому складі, і він знову поступився місцем бельгійцю.

Наголошується, що з приходом Хабі Алонсо українець жодного разу не виходив на поле цього сезону. Крім цього, він втратив місце у заявці національної команди України.

Угода Луніна з мадридським клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Загалом у футболці Реала він провів 62 зустрічі, пропустив 70 голів та 22 рази завершував матчі без пропущених м'ячів.

Раніше Лунін зробив жорстку заяву щодо чуток про відмову грати за збірну України.