Павло Василенко

Реал шукає нового воротаря. За повідомленнями, мадридський клуб уже вибрав гравця, який у майбутньому може замінити Тібо Куртуа.

Поки невідомо, як довго 33-річний бельгієць залишиться на «Сантьяго Бернабеу», оскільки його контракт діє лише до кінця наступного сезону.

Контракт Джанлуїджі Доннарумми також спливає в середині наступного року. La Gazzetta dello Sport повідомляє, що Реал зацікавлений у придбанні воротаря ПСЖ на правах вільного агента.

Італійська преса повідомила, що 26-річний голкіпер відкритий для потенційного переходу до Реалу, хоча офіційні переговори між сторонами поки що не розпочалися.

Нагадаємо, що за мадридську команду виступає український воротар Андрій Лунін.