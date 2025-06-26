Український воротар Андрій Лунін, який виступає за мадридський Реал, може змінити клуб уже найближчим літнім трансферним вікном. Причиною можливого переходу стала нестача ігрової практики, що спонукало гравця розглядати варіанти продовження кар'єри в інших командах.

За інформацією видання RTPA Oficial, інтерес до голкіпера виявляє Реал Ов'єдо, який повернувся до елітного дивізіону іспанського футболу. Близьке оточення Луніна рекомендує йому серйозно розглянути варіант повернення до цього клубу.

Лунін вже захищав ворота Ов'єдо в 2020 році, перебуваючи в оренді. Тоді він провів 20 зустрічей та пропустив стільки ж м'ячів.

У сезоні 2024/25, що завершився, Лунін зіграв за Реал у 14 офіційних матчах, в яких пропустив 19 голів і шість разів зберіг ворота в недоторканності. Портал Transfermarkt оцінює 26-річного вартового воріт у 20 мільйонів євро.

Мадридський Реал завершив внутрішній сезон із 84 очками і посів друге місце у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Реал відмовився продавати Луніна в МЮ.