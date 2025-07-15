Вільярреал розглядає можливість запрошення українського голкіпера Реала Андрія Луніна, повідомляє інсайдер Маттео Моретто.

Представники «жовтої субмарини» запросили інформацію про потенційний трансфер воротаря «вершкових», проте в клубі розглядають й інші кандидатури.

Андрій не хоче провести в запасі Реала ще один сезон, тому доручив своєму агенту Жорже Мендешу обговорити його перспективи в команді з босами клубу.

Минулого сезону Лунін провів 14 матчів у всіх офіційних турнірах за Реал, пропустив 19 м'ячів і зробив шість «сухих» ігор. За даними Transfermarkt, вартість воротаря оцінюється в 20 мільйонів євро, а контракт із мадридським клубом діє до червня 2030 року.