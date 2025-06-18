Голкіпер мадридського Реалу та національної збірної України Андрій Лунін провів зустріч із представниками керівництва та тренерського штабу клубу, на якій сторони обговорили плани на майбутнє воротаря.

26-річний українець повідомив, що вирішив залишитися в команді і готовий виконувати роль другого номера, підмінюючи Тібо Куртуа в менш важливих матчах, таких як Кубок Іспанії.

Незважаючи на це, питання з його майбутнім у Реалі, як і раніше, відкрите. За даними іспанського видання The Athletic, оточення футболіста намагається переконати його покинути клуб. Рідні та агент Жорже Мендеш вважають, що Лунін заслуговує грати в команді, де буде основним воротарем і отримуватиме регулярну ігрову практику.

У Мадриді цінують вклад Луніна, його ставлення до справи та рівень гри, і сподіваються зберегти його у складі на сезон 2025/26. Проте керівництво клубу усвідомлює, що рішення українця може змінитись під тиском близьких та агента.

Раніше повідомлялося, що Реал вирішив продовжити угоду з Куртуа.