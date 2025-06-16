Браім Діас перебуває на фінальній стадії переговорів про новий контракт із мадридським Реалом, і після завершення угоди з ним керівництво клубу має намір зосередитися на майбутньому Тібо Куртуа.

За інформацією Фабріціо Романо, у Реалі готові розпочати обговорення нової угоди з бельгійським голкіпером. Незважаючи на низку травм, у клубі, як і раніше, вважають Куртуа важливою фігурою і готові продовжувати з ним співпрацю. Однак насамперед Реал хоче врегулювати всі нюанси контракту з Браімом Діасом — переговори з ним продовжуються вже близько двох тижнів.

На цьому тлі ситуація Андрія Луніна залишається невизначеною. У найближчому майбутньому українському воротареві навряд чи варто розраховувати на стабільне місце в основі. Хоча сам Лунін має намір залишитися в команді і чекати на шанс, деякі з його близького оточення рекомендують йому задуматися про зміну клубу.

За підсумками сезону 2024/25 Реал набрав 84 очки та завершив чемпіонат Іспанії на другому місці. Титул при цьому отримав головний конкурент — Барселона.

У нинішній кампанії Лунін провів за мадридців 14 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів та оформив шість сухих ігор.

Раніше повідомлялося, що Баварія зацікавлена в трансфері Луніна.