Лунін ухвалив рішення щодо свого майбутнього в Реалі
Українець втомився бути запасним
близько 1 години тому
Андрій Лунін/фото: Реал
Іспанський клуб Ов'єдо виявляє інтерес до українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна, повідомляє видання Madrid-Barcelona.
За даними джерела, 26-річний воротар втомився від ролі другого номера та готовий розглянути варіанти продовження кар'єри за межами мадридського гранда, включаючи можливий перехід до Ов'єдо.
У сезоні, що завершився, Лунін провів за Реал 14 матчів у всіх офіційних турнірах, пропустивши 19 м'ячів і оформивши шість сухих ігор. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.
Реал завершив чемпіонат Іспанії на другому місці, набравши 84 очки.
Раніше повідомлялося, що Реал відмовився продавати Луніна в Манчестер Юнайтед.