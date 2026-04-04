Лунін виведе Реал на матч проти Мальорки у статусі капітана
Початок матчу о 17:15 за київським часом
1 день тому
Український голкіпер Андрій Лунін потрапив до стартового складу мадридського Реала на виїзний поєдинок 30-го туру іспанської Ла Ліги проти Мальорки. Українець вийде на поле у статусі капітана команди.
Український воротар продовжує замінювати у складі бланкос Тібо Куртуа, який відновлюється після травми чотириголового м’яза стегна.
Поєдинок Мальорка — Реал розпочнеться о 17:15 за київським часом. Матч покаже MEGOGO.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04