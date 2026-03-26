Вінісіус: «Я думаю тільки про Реал і хочу залишитися тут на довгі роки»
Бразилець не планує залишати вершкових
20 хвилин тому
Зірковий нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор розвіяв чутки про можливий трансфер та розповів про свої плани у складі «королівського клубу». Бразилець запевнив, що бачить своє майбутнє виключно в Іспанії. Слова наводить Marca.
Я думаю тільки про мадридський Реал і про те, щоб залишитися тут ще на довгі роки.
Вінісіус Жуніор захищає кольори Реала з літа 2018 року. У поточному сезоні на його рахунку 43 матчі у всіх турнірах, у яких він відзначився 17 забитими м'ячами та 12 асистами.
За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 150 мільйонів євро.
