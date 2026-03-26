Денис Сєдашов

Зірковий нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор розвіяв чутки про можливий трансфер та розповів про свої плани у складі «королівського клубу». Бразилець запевнив, що бачить своє майбутнє виключно в Іспанії. Слова наводить Marca.

Я думаю тільки про мадридський Реал і про те, щоб залишитися тут ще на довгі роки. Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор захищає кольори Реала з літа 2018 року. У поточному сезоні на його рахунку 43 матчі у всіх турнірах, у яких він відзначився 17 забитими м'ячами та 12 асистами.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 150 мільйонів євро.

Клуб Трубіна заплатить солідний штраф після скандалу в Лізі чемпіонів.