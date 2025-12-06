Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко підбив підсумки поєдинку проти луганської Зорі у 15-му турі Української Прем'єр-ліги (0:1).

«Головна наша проблема – відсутність агресії у лінії атаки. Не у всіх гравців, але у більшості. У Будківського був один момент і він його реалізував. Це клас нападника.

Грали проти досить сильного суперника, фізично сильного. Ми мали гнути свою лінію, мали їх розхитувати, мали намагатися їх витягати, створювати їм незручності, але рахунок на табло. Так само було з Вересом і Металістом 1925. Нам не вистачає реалізації», – цитує Лупашка пресслужба клубу.