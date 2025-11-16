Карпати не можуть визначитись з майбутнім Лупашка
Тренерське питання в підвішаному стані
34 хвилини тому
Владислав Лупашко / Фото - Карпати Львів
Карпати не планують зміни на тренерському містку до завершення осінньої частини сезону, повідомляє «ТаТоТаке».
Керівництво клубу до кінця року дадуть допрацювати головному тренеру зелено-білих Владиславу Лупашку, що перебував під тиском результату в останніх матчах Карпат.
Джерело припускає, що ситуація з Лупашком впливає на трансферну політику, бо Карпати не мають чіткої стратегії щодо майбутніх придбань взимку.
Карпати після 12 турів набрали 15 очок і відірвалися від зони перехідних матчів.
