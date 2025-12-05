Сергій Разумовський

У 15-му турі української Прем'єр-ліги Зоря номінально вдома мінімально здолала Карпати.

Команди провели доволі обережний матч, у якому номінальні господарі швидше й упевненіше увійшли в гру. Луганська команда поступово перехопила ініціативу й на 28-й хвилині вийшла вперед: Будківський замкнув одну з атак Зорі, вивівши свою команду вперед точним ударом. Після пропущеного голу Карпати намагалися відповідати своїми випадами, але захист Зорі встигав нейтралізувати більшість спроб львів’ян.

У другому таймі гра стала жорсткішою й більш нервовою, Карпати активніше пішли вперед у пошуках нічиєї, мали більше володіння, але Зоря атакувала гостріше. Будківський став центральною фігурою гри: форвард, окрім забитого м’яча, встиг «відзначитися» у протоколі ще й жовтою карткою, отриманою за фол у заключні хвилини. Попри напругу в кінцівці, підопічні Віктора Скрипника втримали позитивний результат.

Зоря набрав 23 очки і на чотири бали відірвалася від Карпат. Цікаво, що Динамо (20) опустилося вже на восьму сходинку.

УПЛ, 15-й тур

Зоря – Карпати 1:0

Гол: Будківський, 28

Зоря: Сапутін, Жуніньйо, Джордан, Яньїч, Вантух (Малиш, 69), Кушніренко, Мічин (Башич, 75), Анджушич, Слесар (Дришлюк, 90+3), Будківський, Попара.

Карпати: Домчак, Сич, Бабогло, Педросо, Мірошніченко, Танда, Альварес (Пауло Вітор, 63), Чачуа, Федор (Карабін, 63), Краснопір (Костенко, 90+2), Бруніньйо.

Попередження: Будківський, 85 – Бабогло, 81

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Зоря – Карпати.