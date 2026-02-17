Лупашко веде перемовини із зарубіжним клубом
Фахівець повідомив подробиці
близько 13 годин тому
Фото - ФК Карпати
Український тренер Владислав Лупашко прокоментував можливу співпрацю з Актобе в коментарі виданню Legalbet.kz.
«З Актобе справді ведуться деякі переговори, але я в них безпосередньо не беру участі, тому назвати щось конкретне не можу.
Чи мені цікаво працювати в Казахстані? Для мене важливий не так регіон, як проєкт. Головне, щоб клуб створював умови для спільного розвитку. Все можливо».
Лупашко очолював Карпати з літа 2024 року по 31 грудня 2025 року. Також 39-річний фахівець тренував Інгулець.