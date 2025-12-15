Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко підбив підсумки матчу 16 туру УПЛ проти Полісся (2:3). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Їхали не за нічиєю навіть, але розуміли рівень суперника. Хотіли відігратися і зрівняти рахунок. Не вдалося. Пропустили поспіль два голи проти такого опонента, але важливо не опускати руки заради тих фанів, хто приїхав на стадіон. Команда не здавалася, і я вважаю, що ми мали забивати третій м'яч. Голи – велика проблема команди. Складний період у нас.

Є тиск на гравців і штаб. Відчуваєш, що залишився один проти всіх і проти всього, що говорить про тебе. Ніби ти один залишився, і це давить на гравців. Хочу подякувати дружині, яка завжди зі мною і підтримує. І дякую хлопцям за роботу. Коли складні ситуації, то все розвалюється зазвичай. У нас цього немає, і це показник, що ми маємо гарну атмосферу і все на рівні, - розповів Лупашко.