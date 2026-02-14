Павло Василенко

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке пояснив, чому український центральний захисник Ілля Забраний отримую мало ігрового часу.

«Зазвичай ми можемо дати йому ігровий час, але зараз це складніше через виліт в Кубка Франції. Зараз ключовий момент сезону – нам потрібні всі гравці, і вони мають бути готові. Я не знаю коли, але сподіваюся, що можливості будуть у кожного. Таке життя в команді вищого рівня», – цитує іспанського фахівця ParisSG INFOS.

Після 22-х турів паризька команда має у доробку 51 заліковий пункт та посідає першу сходинку в турнірній таблиці французької Ліги 1. Відрив від Лансу складає два очки, але червоно-жовті мають гру в запасі.

У наступному турі ПСЖ вдома прийматиме головного аутсайдера першості Мец. Поєдинок заплановано на 21 лютого, початок гри о 22:05 за київським часом.

Забарний у сезоні 2025/26 років відіграв за парижан 25 поєдинків у всіх офіційних турнірах: один гол.