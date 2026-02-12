Колишній головний тренер Барселони Луїс Енріке дав зрозуміти керівництву клубу, що у разі можливого повернення на Камп Ноу він не готовий працювати із двома нинішніми гравцями команди.

Йдеться про воротаря Марка-Андре тер Штегена і центрального захисника Рональда Араухо. Енріке вважає, що їхній статус лідерів та вплив у роздягальні можуть заважати його стилю управління командою. Тренер прагне повного контролю над колективом і не хоче футболістів, які можуть не ухвалити зміни своєї ролі.

У випадку Араухо головним сумнівом стали його ігрові якості, особливо здатність брати участь у побудові атак. Енріке віддає перевагу захисникам іншого профілю. У Барселоні сприйняли ці зауваження як сигнал щодо подальшого планування кадрової політики.

Раніше ПСЖ здобув рекордну перемогу над Марселем.