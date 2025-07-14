Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ, поділився своїм поглядом на конфліктну ситуацію, що виникла між гравцями після фінального свистка у вирішальному матчі клубного чемпіонату світу проти Челсі.

Після матчу виникла ситуація, якої можна було уникнути. Як завжди в таких випадках, я намагався розборонити гравців, щоб не погіршити проблему. Усі ми мали запобігти загостренню ситуації. Матч був дуже напруженим, усі відчували сильний тиск. Я побачив, що Мареска штовхав гравців, а інші штовхали його. Усі ми маємо уникати таких ситуацій - саме тому я і втрутився, щоб розняти гравців, - заявив іспанський фахівець на післяматчевій пресконференції.

Нагадаємо, що фінальний матч завершився перемогою Челсі з рахунком 3:0. Після гри на полі стався короткочасний конфлікт між представниками обох команд, який вдалося швидко залагодити.