Луїс Енріке прокоментував конфлікт після фіналу Клубного чемпіонату світу
Головний тренер ПСЖ розповів про інцидент між командами після матчу
25 хвилин тому
Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ, поділився своїм поглядом на конфліктну ситуацію, що виникла між гравцями після фінального свистка у вирішальному матчі клубного чемпіонату світу проти Челсі.
Після матчу виникла ситуація, якої можна було уникнути. Як завжди в таких випадках, я намагався розборонити гравців, щоб не погіршити проблему. Усі ми мали запобігти загостренню ситуації.
Матч був дуже напруженим, усі відчували сильний тиск. Я побачив, що Мареска штовхав гравців, а інші штовхали його. Усі ми маємо уникати таких ситуацій - саме тому я і втрутився, щоб розняти гравців, - заявив іспанський фахівець на післяматчевій пресконференції.
Нагадаємо, що фінальний матч завершився перемогою Челсі з рахунком 3:0. Після гри на полі стався короткочасний конфлікт між представниками обох команд, який вдалося швидко залагодити.