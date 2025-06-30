Луїс Енріке відреагував на прохід ПСЖ до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу
Париж крокує за черговим титулом
близько 1 години тому
Луїс Енріке / Фото - ПСЖ
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке підбив підсумки матчу 1/8 фіналу КЧС-2025 проти Інтер Маямі (4:0). Його слова наводить DAZN.
Ми почали матч майже ідеально - створили велику кількість моментів і діяли дуже потужно до перерви.
У другому таймі відчувалася втома, темп впав, але загалом я задоволений. Пишаюся всіма гравцями, їхнім ставленням і ментальністю, - сказав Луїс Енріке
Тренер Інтер Маямі пояснив безпорадність проти ПСЖ.