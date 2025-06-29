Тренер Інтер Маямі пояснив безпорадність проти ПСЖ
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близько 2 годин тому
Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано підбив підсумки матчу 1/8 фіналу КЧС-2025 проти ПСЖ (0:4). Його слова наводить DAZN.
Сьогодні різниця була справді відчутною. Ми зіткнулися з, можливо, найкращою командою світу, яка має чудового тренера. Але ми не опускали руки до самого кінця.
Я дуже пишаюся своїми гравцями та тією роботою, яку вони виконали на цьому турнірі. Вони намагалися грати, попри всі труднощі.
Ми показували, на що здатні, у кожному матчі. Різниця між командами - очевидна, але гордість за хлопців - ще більша, - пояснив Маскерано.
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