Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано підбив підсумки матчу 1/8 фіналу КЧС-2025 проти ПСЖ (0:4). Його слова наводить DAZN.

Сьогодні різниця була справді відчутною. Ми зіткнулися з, можливо, найкращою командою світу, яка має чудового тренера. Але ми не опускали руки до самого кінця.

Я дуже пишаюся своїми гравцями та тією роботою, яку вони виконали на цьому турнірі. Вони намагалися грати, попри всі труднощі.

Ми показували, на що здатні, у кожному матчі. Різниця між командами - очевидна, але гордість за хлопців - ще більша, - пояснив Маскерано.

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