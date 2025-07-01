Павло Василенко

Колишній нападник Ліона Александер Ляказетт підписав контракт із саудівською командою Неом. Гравець погодив умови зі своїм новим клубом і незабаром приєднається до команди як вільний агент.

Колишній гравець збірної Франції зароблятиме від 15 до 20 мільйонів євро за сезон. У контракті є спеціальний пункт, який дозволяє збільшити зарплату нападаючого до 25 мільйонів євро.

Ляказетт – вихованець академії Ліона. У 2017 році він перейшов до лондонського Арсеналу, а в 2022 році він повернувся до Ліону.

Усього на рахунку нападаючого 391 матч за Ліон, 201 гол та 55 результативних передач. З французьким клубом Ляказетт виграв Кубок та Суперкубок Франція у 2012 році.

За підсумками минулого сезону Неом посів перше місце у Дивізіоні 1 і вийшов у найвищий дивізіон Саудівської Аравії.