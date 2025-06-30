У Ліона новий президент, вона прийшла у найважчий момент
Клуб переживає не найкращі часи
близько 1 години тому
Американська бізнес-вумен Мішель Канг стала новим президентом французького Ліона, змінивши Джона Текстора.
Канг керувала жіночою командою та є другим за величиною акціонером клубу після Текстора.
«Мішель – ідеальний вибір, щоб очолити Ліон на наступному етапі, і я цілком у ньому впевнений. Під її керівництвом Ліон стане сильнішим», – цитує Текстора агентство AFP.
Американець оголосив про свою відставку минулого тижня.
Семиразовий чемпіон Франції нині стикається із скрутною ситуацією. Національний комітет з контролю за менеджментом (DNCG), який контролює фінанси клубів країни, перевів Ліон з Ліги 1 до Ліги 2 через високі борги. Клуб планує подати апеляцію на це рішення. У разі невдачі він також втратить участь у Лізі Європи, яку він забезпечив собі завдяки шостому місцю у Лізі 1 минулого сезону.
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