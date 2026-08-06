Сергій Разумовський

У перших матчах третього раунду кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій відбулися кілька поєдинків за участю українських футболістів.

Найбільш результативною стала зустріч у Лісабоні, де Бенфіка розгромила Гартс із рахунком 6:1. Український півзахисник Георгій Судаков вийшов у стартовому складі португальської команди та провів на полі 59 хвилин. Футболіст записав до свого активу результативну передачу на Араужу, який відзначився другим голом Бенфіки.

Окрім асисту, Судаков двічі пробивав по воротах, але обидва його удари були заблоковані. Українець 59 разів торкнувся м’яча, зокрема чотири рази – у штрафному майданчику суперника. Точність його передач склала 80 відсотків – 32 влучні паси з 40 виконаних. Чотири передачі стали ключовими.

Судаков також продемонстрував стовідсоткову ефективність у дриблінгу, двічі успішно обігравши суперників. Крім того, він двічі просунув м’яч уперед під час володіння, здійснив одне вибивання та виграв два з семи єдиноборств. Портал FlashScore оцінив дії українця у 7.2 бала.

Інший український «орел» Анатолій Трубін участі в матчі не взяв. Нещодавний 25-річний ювіляр поступився місцем у старті вихованцю клубу Самуелу Соарешу.

В іншому матчі кваліфікації Ліги Європи фінський КуПС на власному полі зіграв внічию з румунською Університатею Крайова – 1:1. Український воротар Павло Ісенко не потрапив до заявки на поєдинок через травму. Захисник Олександр Романчук розпочав зустріч на лаві запасних і на поле не виходив.

ПАОК, який у попередньому раунді вибив із турніру київське Динамо, цього разу поступився Андерлехту. Бельгійська команда здобула мінімальну виїзну перемогу з рахунком 1:0. Український нападник Данило Сікан провів за Андерлехт увесь матч. У другому таймі форвард отримав жовту картку.

У Лізі конференцій чеський Яблонець на своєму полі переміг латвійську РФШ – 2:0. Господарі відкрили рахунок у першому таймі, а після перерви подвоїли перевагу. Український захисник Едуард Соболь потрапив до заявки Яблонця, однак залишився серед запасних і участі в матчі не взяв.

Кваліфікація Ліги Європи. Третій раунд, перші матчі

Бенфіка – Гартс 6:1

Голи: Рафа Сілва, 3, Араужу, 23, Павлідіс, 42 (пен.), Престіанні, 59, Дуран, 87, Шельдеруп, 90+4 (пен.) – Рено, 72

КуПС – Університатя Крайова 1:1

Голи: Морено Сіорк'ярі, 72 – Баярам, 38

ПАОК – Андерлехт 0:1

Гол: Цветкович, 1

Кваліфікація Ліги конференцій. Третій раунд, перші матчі

Яблонець – РФШ 2:0

Голи: Чантурішвілі, 18, Полідар, 53