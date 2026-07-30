Динамо вдруге програло ПАОК і вилетіло з Ліги Європи
Біло-сині опустилися в Лігу конференцій
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото - ФК ПАОК
У матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи грецький ПАОК на своєму полі приймав київське Динамо. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.
Героєм матчу став хавбек ПАОК Янніс Константеліас, який оформив дубль.
За підсумками двох поєдинків у наступний раунд відбору Ліги Європи пройшла грецька команда, а Динамо перейшло в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, де зіграє або з Карабахом, або з ЦСКА Софія.
Ліга Європи, 2-й раунд відбору
Матч-відповідь
ПАОК – Динамо – 2:0
Голи: Константеліас, 45+1, 48.
Перший матч – 3:2
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