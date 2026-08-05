Денис Сєдашов

Українські стрибуни у воду Ксенія Байло та Олексій Середа вибороли золоту медаль чемпіонату Європи 2026 року у Парижі (Франція). Український дует став найкращим у синхронних стрибках з 10-метрової вишки серед змішаних пар.

За підсумками п'яти раундів змагань спортсмени здобули 323.16 бала, що дозволило впевнено посісти перше місце. Найближчих переслідувачів із Німеччини Байло та Середа випередили на 5.40 бала. Бронзові нагороди дісталися представникам Іспанії.

Чемпіонат Європи. Синхронні стрибки з 10-метрової вишки (мікст)

Ксенія Байло та Олексій Середа (Україна) — 323.16 очок Оле Йоганнес Рослер та Пауліна Александра Пфайф (Німеччина) — 317.76 Хорхе Родрігес Ледесма та Ана Карвахаль Сан-Мігель (Іспанія) — 297.48

Цей тріумф став першою золотою медаллю для збірної України на турнірі. Загалом українські стрибуни у воду вибороли вже чотири нагороди на Євро-2026.

Середа та Гриценко – бронзові призери чемпіонату Європи-2026 зі стрибків у воду.