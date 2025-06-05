Лише одна поразка в історії: як збірна України грала проти суперників з Північної Америки?

Михайло Цирук

Уже в суботу, 7 червня, збірна України проведе перший з двох контрольних матчів у межах турнірну Canadian Shield-2025 проти Канади. Матчі нашої збірної проти суперників не з Європи, а особливо з Північної Америки - величезна рідкість.

Причини абсолютно зрозумілі: зустрітися з командою з іншого континенту можна або на чемпіонаті світу, де Україна грала лише одного разу, або в товариському матчі, але таке трапляється рідко через труднощі логістики. Однак нечасті випадки зустрічей з представниками Північної Америки в синьо-жовтих теж були, тож перед черговим таким поєдинком пропонуємо вам пригадати попередні.

Україна - США: лише один пропущений гол у чотирьох матчах

Найбільше серед усіх північноамериканських країн збірна України протистояла США, з якими наша команда зустрічалася аж чотири рази. Статистика повністю на нашу користь: у матчах з цим суперником синьо-жовті здобули три перемоги, одного разу зіграли внічию та пропустили тільки один мʼяч.

Саме з американцями збірна України провела другий поєдинок у своїй історії. Однак в підсумку він виявився неофіційним: гра відбулася 27 червня 1992 року, тоді як Федерація футболу України стала членом ФІФА лише 3 липня. Через це три учасники цієї гри, Никифоров, Цимбалар та Щербаков, згодом змогли взяти російське громадянство та виступати за збірну Росії. Ну а сам поєдинок на полі суперника завершився внічию 0:0.

Наступні два спаринги України та США відбулися у жовтні 1993 року у Вашингтоні. Цього разу все вже було офіційно, і наша команда здобула дві перемоги. У першому матчі українці виграли 2:1 завдяки дублю Віктора Леоненка, а у другому обмежилася лише одним голом Попова.

А останній поєдинок проти штатів відбувся аж у 2014 році. Цього разу гра відбулася на Кіпрі, а перемога нашої команди була найбільш переконливою - 2:0 завдяки голам Ярмоленка та Девича.

Мексика - Україна 2:1. 20.10.1993

Між двома матчами проти США у 1993 році збірна України в межах свого американського турне зіграла ще й проти Мексики. Тут, на відміну від матчів із зірково-смугастими, все завершилося не на нашу користь: мексиканці здобули перемогу з рахунком 2:1, а єдиним м'ячем України виявився автогол суперника.

Україна - Коста-Рика 4:0. 27.05.2006

Вперше приймати північноамериканських гостей на своїй території збірній Україні довелося перед чемпіонатом світу 2006, коли в гості на столичний НСК Олімпійський завітала команда Коста-Рики. Одна з найсильніших версії української команди в історії не залишила супернику жодних шансів, розгромивши його завдяки голам Назаренка, Воробея, Калініченка та Бєліка.

Україна - Канада 2:2. 08.10.2010

Можливо, далеко не всі це згадають, але проти збірної Канади Україна вже також грала. У далекому 2010 році команди провели спаринг у Києві, який завершився результативною нічиєю 2:2.

Причому після першого тайму українці поступалися з рахунком 0:2, але після перерви голи Мілевського та Тимощука допомогли синьо-жовтим врятувати хоча б нічию. А як усе складеться цього разу - дізнаємося вже зовсім скоро.

У матеріалі використані фото Getty Images