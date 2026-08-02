Епіцентр розгромив Оболонь, Сіфуетнес реалізував два пенальті
Команда Сергія Нагорняка здобули три очки
Фото - ФК Епіцентр
У матчі першого туру Української Прем’єр-ліги Епіцентр на своєму полій приймав київську Оболонь. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 3:0.
Відзначимо, що Епіцентр вперше в УПЛ провів матч на рідному стадіоні в Кам’янці-Подільському.
Основні події зустрічі відбулися у другому таймі. На 58-й хвилині Сіфуентес реалізував пенальті. Через десять хвилин перевагу подвоїв Микола Миронюк, а на 78-й хвилині Сіфуентес оформив дубль, знову реалізувавши пенальті.
УПЛ, 1-й тур
Епіцентр – Оболонь – 3:0
Голи: Сіфуентес, 58 (пенальті), 78 (пенальті), Миронюк, 67.