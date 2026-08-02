Усик розповів, чи вважає себе найкращим боксером хевівейту
Українець зізнався, що завжди намагається бачити себе в ролі аутсайдера
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) відповів на запитання, чи вважає він себе найкращим боксером хевівейту на цей момент. Слова наводить The Ring.
Можливо, не знаю. Себе я завжди бачу в ролі аутсайдера. Але почуваюся добре і продовжую тренуватися, розвивати свою боксерську кар'єру.
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