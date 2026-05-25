Люті Переса не буде меж! Де ла Фуенте не викликав жодного гравця Реала до збірної Іспанії на чемпіонат світу
Навіть експартнера Забарного!
близько 21 години тому
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оголосив заявку «Фурії Рохи» на чемпіонат світу-2026. До складу ввійшли 26 футболістів, які представлятимуть національну команду на Мундіалі.
Головною особливістю заявки стало те, що вперше в історії збірна Іспанії поїде на чемпіонат світу без жодного гравця мадридського Реала. Зокрема поза списком залишився захисник Дін Гейсен, який донедавна вважався основним гравцем команди. Раніше він виступав за Борнмут разом з українським оборонцем Іллею Забарним.
👥 Заявка збірної Іспанії на ЧС-2026
🧤 Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Жоан Гарсія (Барселона).
🛡 Захисники: Педро Порро (Тоттенгем), Маркос Льоренте (Атлетіко), Емерік Лапорт (Атлетік), Пау Кубарсі (Барселона), Марк Пубіль (Атлетіко), Ерік Гарсія (Барселона), Марк Кукурелья (Челсі), Алехандро Грімальдо (Баєр).
🧠 Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Мартін Субіменді (Арсенал), Педрі (Барселона), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Арсенал), Ґаві (Барселона), Алекс Баена (Атлетіко).
🎯 Нападники: Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ламін Ямаль (Барселона), Ферран Торрес (Барселона), Борха Іглесіас (Сельта), Дані Ольмо (Барселона), Віктор Муньйос (Осасуна), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Крістал Пелас).
На груповому етапі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії зіграє проти Уругваю, Саудівської Аравії та Кабо-Верде.
Нагадаємо, Мануель Ноєр офіційно повернувся до збірної Німеччини та у 40 років увійшов до заявки на чемпінат світу-2026
Поділитись