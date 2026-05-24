Евертон Віталія Миколенка мінімально поступився Тоттенгему в заключному турі АПЛ
Єдиний гол у матчі забив Жуан Пальїнья
близько 16 годин тому
Евертон у гостьовому поєдинку 38-го туру англійської Прем'єр-ліги програв Тоттенгему.
Єдиний гол у матчі в першому таймі забив півзахисник шпор Жуан Пальїнья. Після перерви ліверпульська команда більше володіла м'ячем, проте зрівняти рахунок не змогла.
Український захисник ірисок Віталій Миколенко відіграв увесь поєдинок у стартовому складі.
АПЛ. 38-й тур
Тоттенгем – Евертон – 1:0
Гол: Пальїнья, 43
Завдяки цій перемозі Тоттенгем набрав 41 очко, посів 17-те місце та зберіг прописку в АПЛ. Евертон із 49 балами завершив чемпіонат на 13-му рядку турнірної таблиці.
Астон Вілла здобула вольову перемогу над Манчестер Сіті у заключному турі АПЛ.